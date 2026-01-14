Umkämpfter Bayern-Sieg in Köln – Hoffenheim mit Kantersieg

Zweites Frühjahrsspiel, zweiter Sieg: Der FC Bayern München hat den nächsten Schritt zum Gewinn des Meistertitels in der deutschen Fußball-Bundesliga gemacht.

Die Truppe von Trainer Vincent Kompany hatte beim 1. FC Köln am Mittwoch zwar Mühe, gewann mit ÖFB-Star Konrad Laimer aber trotzdem 3:1. Dadurch beträgt der Vorsprung auf Verfolger Borussia Dortmund auch nach Runde 17 elf Punkte. Dem Dritten RB Leipzig, der den SC Freiburg 2:0 bezwang, fehlen 15 Zähler auf den Leader.

1899 Hoffenheim von Trainer Christian Ilzer sprang mit einem klaren 5:1 gegen Borussia Mönchengladbach im Kampf um die Champions-League-Startplätze auf Rang fünf. Im Abstiegskampf durfte sich der VfL Wolfsburg über wichtige Punkte freuen. Patrick Wimmer und Co. zeigten sich dank eines 2:1 gegen den FC St. Pauli vom Frühjahrsauftakt-1:8 gegen die Bayern gut erholt.

Die Bayern beendeten die beste Hinrunde der Ligageschichte mit Saisonsieg Nummer 15. Dabei musste ein Gegentreffer von Linton Maina (41.) weggesteckt werden. Das gelang durch den raschen Ausgleich von Serge Gnabry (45.+5). Mit Fortdauer der zweiten Hälfte nahm das Übergewicht des Titelverteidigers zu, Kim Min-jae per Kopf (71.) und der eingewechselte 17-jährige Lennart Karl mit einem überlegten Schuss ins lange Eck (84.) machten den Auswärtssieg perfekt. Die auf Rang zwölf liegenden Kölner sind schon acht Ligaspiele sieglos, Florian Kainz durfte nur von der Bank zuschauen.

ÖFB-Trio im Leipzig-Mittelfeld

Die Leipziger kehrten nach zwei Niederlagen vor Weihnachten auf die Siegerstraße zurück. Willi Orban traf per Kopf (53.). Tor Nummer zwei wurde durch einen vom Goalie gehaltenen Kopfball von Christoph Baumgartner eingeleitet, der Brasilianer Romulo staubte per Kopf ab (56.). Der in der 88. Minute ausgewechselte Baumgartner bildete gemeinsam mit seinen ÖFB-Kollegen Nicolas Seiwald und Xaver Schlager das Mittelfeld der Leipziger. Bei den achtplatzierten Freiburgern kam Junior Adamu nicht zum Zug, Abwehrchef Philipp Lienhart fehlt verletzt noch wochenlang.

Die Hoffenheimer legten mit Flügelspieler Alexander Prass in der Startelf schon vor der Pause eine Galavorstellung hin, allen voran Stürmer Andrej Kramaric, der als Dreifachtorschütze (22./Elfmeter, 45.+1, 45.+4) glänzte. Die weiteren Treffer gingen auf das Konto von Tim Lemperle (24.) und Max Moerstedt (77.). Damit hat die Ilzer-Truppe aus den jüngsten drei Runden sieben Punkte geholt.

(APA)/Bild: Imago