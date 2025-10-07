Umzug ins Wembley? PL-Gigant plant wohl massiven Stadion-Umbau

Spielt der FC Arsenal bald im Wembley-Stadion?

So zumindest lautet die vorübergehende Planung der Gunners: Die Heimstätte des Premier-League-Giganten, das Emirates Stadium, soll vergrößert werden. Die Kapazität soll durch Umbaumaßnahmen von bisher 60.700 Plätzen auf knapp 70.000 erhöht werden.

Der Telegraph berichtet über entsprechende Pläne, die Kosten für die Umbaumaßnahmen sollen sich auf mehrere hundert Millionen Euro belaufen. Dabei sollen fast alle Bereiche der Arena verändert werden. Während der Umbaumaßnahmen werden die Gunners wohl zumindest teilweise nicht im Emirates spielen können. Temporäre Bleibe des Klubs soll in diesem Fall das legendäre Stadion von Wembley werden.

Die Veränderungen werden zumeist die bestehenden Strukturen innerhalb des Stadions betreffen, die äußere Erscheinung des Emirates werde davon wohl kaum verändert werden. Mit den Umbaumaßnahmen erhofft sich der Klub nicht nur höhere Einnahmen, sondern auch Abhilfe für die massive Warteliste auf Dauerkarten. So warten laut Medienberichten ungefähr 100.000 Fans auf die Möglichkeit, eine Saisonkarte zu ergattern.

(sport.sky.de)/Bild: Imago