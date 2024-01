Unauffälliges Suarez-Debüt für Inter Miami

Nach Lionel Messi, Sergio Busquets und Jordi Alba schloss sich im Winter mit Luis Suarez der vierte ehemalige Barcelona-Star Inter Miami an. Der Einstand des Uruguayers beim MLS-Klub hätte besser laufen können.

Luis Suarez hat an der Seite von Kumpel Lionel Messi ein unauffälliges Debüt für Inter Miami gegeben. Der 36 Jahre alte Stürmer stand beim 0:0 des MLS-Klubs gegen die Nationalmannschaft von El Salvador in der Startelf, konnte sich jedoch kaum in Szene setzen.

Zur Pause wurde er wie Messi, Sergio Busquets und Jordi Alba ausgewechselt. Suarez war erst vor wenigen Wochen von Gremio Porto Alegre aus Brasilien nach Florida gekommen, wo das einstige Star-Quartett des FC Barcelona mit dem Uruguayer, Messi, Busquets und Alba wiedervereint wurde.

Start von Miamis Welttournee

Miami begann im Estadio Cuscatlan in San Salvador seine Testspielreihe in der Vorbereitung auf die kommende Saison in der nordamerikanischen Profiliga (MLS) und entging nur knapp einer Niederlage. Ein platzierter Kopfball von Styven Vasquez landete an der Latte (83.).

Der nächste Test für Miami findet am Montag statt, Gegner ist der FC Dallas. Danach stehen Spiele gegen Al-Hilal (29. Januar) und Al-Nassr (1. Februar) mit Weltstar Cristiano Ronaldo in Saudi-Arabien auf dem Programm. Weitere Begegnungen sind geplant gegen eine Auswahl in Hongkong (4.2.) und den japanischen Klub Vissel Kobe (7.2.).

Die Liga-Generalprobe findet dann wieder in den USA gegen den argentinischen Klub Newell’s Old Boys statt (15.2.). Das erste Pflichtspiel steht für Miami am 21. Februar gegen Real Salt Lake an.

(SID)/Bild: Imago