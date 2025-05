Underdog-Duell in Relegation – Elversberg fordert Heidenheim

In der Relegation zur deutschen Fußball-Bundesliga steigt am Donnerstag (ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Bundesliga – mit Sky X streamen) Teil eins des Duells zweier Underdog-Teams. Im Hinspiel empfängt zunächst Bundesligist 1. FC Heidenheim den Zweitligisten SV Elversberg. Während es für die Heidenheimer, bei denen der Wiener Mathias Honsak ein Leistungsträger ist, nach fulminanten Jahren um den Klassenerhalt geht, peilen die Gäste aus dem Saarland ihren dritten Aufstieg in vier Jahren an.

Heidenheims Cheftrainer Frank Schmidt wählte einen positiven Ansatz vor dem richtungsweisenden Duell. „Es sind Aufstiegsspiele, auch wenn wir der Bundesligist sind. Das hört sich komisch an, aber ich kenne unsere Saison und ich kenne unsere Vita. Für mich geht es nicht darum, etwas zu verhindern, sondern etwas zu erreichen“, sagte Schmidt am Mittwoch. Nach dem Bundesligaaufstieg 2023 und der Conference-League-Teilnahme 2024/25 gilt es nun, sich auch kommende Saison mit Bayern München und Dortmund messen zu dürfen.

Respekt für Elversberg

Helfen sollen die Erfahrungen aus dem Europacup. „Es sind Play-off-Spiele. Wir kennen das aus den Spielen gegen Häcken und Kopenhagen“, sagte Schmidt, der seit 2007 in Heidenheim das Sagen hat. Dem Gegner aus der 13.000-Einwohner-Gemeinde Spiesen-Elversberg zollte der 51-Jährige viel Respekt, dessen Coach Horst Steffen sei „Trainer des Jahres, ganz klar!“

Der Angesprochene geht gelassen in Hin- und Rückspiel, Letzteres findet am Montag im eigenen, gerade einmal 10.000 Fans fassenden Stadion statt. „Die ganze Geschichte, so wie es jetzt gelaufen ist, ist schon ein Traum. Weil es so außergewöhnlich ist, weil mit wenig Möglichkeiten, die wir haben, eine Menge erreicht wurde“, sagte Steffen. „Wenn das i-Tüpfelchen drauf kommt, dann freue ich mich darüber. Aber ich träume jetzt nicht jeden Abend oder tagsüber erst recht nicht davon, dass wir in der Bundesliga spielen.“ Die Hoffnungen ruhen u.a. auf den einstigen Austria-Wien-Stürmer Fisnik Asllani, die Hoffenheim-Leihgabe hat 18 Saisontreffer erzielt. Und im Tor steht der einstige ÖFB-Nachwuchs-Keeper Nicolas Kristof.

