Unfall beim Einfahren: ÖSV-Athlet verletzt eigenen Servicemann schwer

via

via Sky Sport Austria

ÖSV-Athlet Raphael Haaser erlebte zwei intensive Tage in Alta Badia! Haaser kollidierte am Sonntag mit seinem Servicemann, der sich den Unterschenkel brach. Am Montag erzielte er mit Rang neun sein bestes Weltcup-Resultat im Riesentorlauf.

Für Haaser war es nach einem bösen Trainingsunfall am Vortag eine Erleichterung. Der Tiroler hatte am Sonntag beim Einfahren vor dem ersten Durchgang einen Innenskifehler, konnte nicht mehr reagieren und rammte seinen eigenen (Fischer-)Servicemann. Dieser erlitt bei dem Unfall einen Unterschenkelbruch.

„Es war sehr wichtig in Hinblick auf meinen Servicemann, der sich sicher gewünscht hätte, dass ich heute meine beste Leistung abrufe“, sagte er. Haaser zog sein Programm mit Brennsteiners Servicemann von der gleichen Skifirma durch.

(APA, Red.) / Bild: GEPA