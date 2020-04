Unfassbar: United-Profi mit beeindruckender 5-Kilometer-Zeit

In der englischen Premier League ruht der Ball weiterhin. Nachdem in der Vorwoche Chelsea-Profi Ross Barkley die 5 Kilometer in einer unfassbaren Zeit hingelegt hatte, setzte United-Youngster Scott McTominay noch einen drauf.

Der schottische Nationalspieler postete in seiner Instagram-Story ein Bild von seiner Laufuhr. Auf dieser war abzulesen, dass McTominay 5,03 Kilometer in 16 Minuten und 1 Sekunde absolviert hat. Chelsea-Mittelfeldakteur Ross Barkley lief die 5 Kilometer Distanz in 16 Minuten und 11 Sekunden.

Scott McTominay casually posting a 5K time of 16:01, with negative splits. Safe to say he's keeping fit ⏱ #MUFC pic.twitter.com/9Iux4r3SGQ — Mark Froggatt (@Mark_Froggatt) April 20, 2020

Besonders bemerkenswert ist, dass McTominay die letzten zwei Kilometer in jeweils drei Minuten zurücklegte, nachdem er für den ersten Kilometer 3 Minuten und 32 Sekunden gebraucht hatte.

Scott McTominay 16.01min over 5.03k, according to his Apple Watch. Assuming that's roughly 15.55ish, that's seriously impressive. If he ran it on a track it'd put him in the top 30 British 5,000m this year #MUFC pic.twitter.com/BTeuPsegpU — Alex Terrell (@alxterrell) April 21, 2020

Der Weltrekord für 5 km liegt bei 12 Minuten und 37 Sekunden und wird von Äthiopier Kenenisa Bekele gehalten.

Bild: Imago