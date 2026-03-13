Ungeklärte Personalien: Die Baustellen des TSV Hartberg

Der TSV Hartberg steht nach 2020 und 2024 zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte in der Meistergruppe. Am heutigen Freitag starten die Hartberger gegen den LASK in den Finaldurchgang der ADMIRAL Bundesliga (ab 19 Uhr live auf Sky Sport Austria – streame das Spiel mit Sky X live). Im Hintergrund laufen mit dem vorzeitig gesicherten Klassenerhalt auch die Vorbereitung für die kommende Saison. Vor den sportlich Verantwortlichen rund um Erich Korherr liegt viel Arbeit.

In der Oststeiermark gilt es in der kommenden Saison einige Personalien zu klären. Die Verträge zahlreicher Stützen laufen aus, unter anderem jene von Trainer Manfred Schmid und Kapitän Jürgen Heil. Insgesamt 17 Spieler haben nur noch ein gültiges Arbeitspapier bis Juni, darunter fünf Leihspieler.

Shootingstar Havel überzeugt

Einer dieser Leihspieler ist Stürmer Elias Havel. Die LASK-Leihgabe überzeugte in dieser Saison voll, führt mit zehn Treffern und drei Assists gemeinsam mit Sturm-Star Otar Kiteishvili die Torschützenliste der Bundesliga an. Im ÖFB-Cup gelangen drei weitere Tore.

Es ist kein Geheimnis, dass der TSV Hartberg die Kaufoption, die im Leihgeschäft mit den Linzern vereinbart wurde, gerne ziehen würde. Die Höhe der Kaufoption soll sich im niedrigen sechsstelligen Bereich befinden. Der 22-Jährige deutete zuletzt selbst einen Verbleib in der Oststeiermark an. Dass Havel auch in der kommenden Saison in Hartberg kickt, ist jedoch auch mit der fixen Verpflichtung nicht gesichert. Der Wiener könnte bei einem passenden Angebot im Sommer sofort weiterziehen und den Hartberger einen satten Transfergewinn einbringen.

Hartberg-Stürmer Havel scherzt über Kaufoption

Zunächst liegt jedoch der Fokus auf dem Frühjahr: Die Treffsicherheit von Havel könnte für die Hartberger zum Trumpf in der Meistergruppe werden. Zwar ist der Stürmer im Kalenderjahr 2026 noch ohne eigenen Treffer. Findet der Wiener jedoch seine Form aus dem Herbst wieder, könnten die guten Leistungen eventuell auch zu einer Nominierung für das ÖFB-Team führen. Dort war der 22-Jährirge bereits im Dezember auf Abruf. Am Montag verkündet Teamchef Ralf Rangnick seinen Kader für die ÖFB-Testspiele im März.

Entscheidungen im kommenden Monat

Die ersten Vertragsentscheidungen soll es im nächsten Monat geben, wie Korherr im Sky-Interview nach dem Remis gegen Blau-Weiß Linz am Wochenende bestätigte. Im Fokus stehen hier zunächst die feste Verpflichtung von Havel, sowie Verlängerungen mit Trainer Schmid und Kapitän Heil, jene mit Mittelfeldspieler Benjamin Markus soll zeitnah folgen.

„Havel, Heil, Markus“ – Korherr über Vertragsverlängerungen

Unklar ist hingegen die Zukunft von Abwehrtalent Paul Komposch. Der 24-Jährige wollte den Verein eigentlich schon im vergangenen Sommer verlassen, zog sich aber mitten im Vertragsstreit mit dem Verein einen Kreuzbandriss zu. Die Hartberger würden den Vertrag gerne verlängern. Ein Verbleib über den Sommer hinaus ist aber unsicher und hängt wohl davon ab, wann der Abwehrspieler von seiner Verletzung zurückkehrt.

Als Formsache gilt hingegen die Verlängerung von Kapitän Heil. Der 28-Jährige spielt seit Beginn seiner Profikarriere für die Oststeirer, eine Verlängerung gilt auch vonseiten des Vereins als Priorität. Auch die Vertragsgespräche mit Trainer Schmid sollen in Kürze starten.

Bilder: GEPA