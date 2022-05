Ungeschlagen in Pasching: Neo-LASK-Coach Kühbauer „strebt Sieg an“

via

via Sky Sport Austria

Der LASK will unter Neo-Coach Dietmar Kühbauer zurück in die Erfolgsspur gelangen. Vor dem Duell gegen den TSV Hartberg (ab 16 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 2 – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass) ist der Ex-Rapid-Trainer zuversichtlich, wobei auch zwei Statistiken für einen erfolgreichen ASK-Auftritt sprechen.

Für Kühbauer ist der Rasen der Raiffeisen Arena bislang ein guter Boden: In den bislang sieben Gastspielen seiner Trainerkarriere ergatterte der Neo-ASK-Coach drei Siege und vier Remis. Vor seiner Premiere als Betreuer der Oberösterreicher ist Kühbauer damit in seiner neuen Heimspielstätte noch ungeschlagen. „Wir streben logischerweise den Sieg an, die Mannschaft wird ein gutes Gesicht zeigen“, ist der Betreuer vorab zuversichtlich.

Umgekehrt wartet mit dem TSV Hartberg allerdings einer der aktuellen Angstgegner auf den LASK. Die Oststeirer sind seit fast zwei Jahrenn beziehungsweise seit fünf Spielen gegen die Athletiker ungeschlagen und haben ihrerseits mit zuletzt zwei Siegen einen Negativlauf beendet. Auch Kühbauer konnte seine letzten zwei Duelle gegen Hartberg nicht gewinnen (ein Remis, eine Niederlage).

Kühbauers Vorgänger mit erfolgreichen Heimdebüts

Eine andere Statistik spricht wiederum für den neuen LASK-Betreuer: Trotz der mittlerweile häufigeren Trainerwechsel war die Liga-Heimspielpremiere eines neuen ASK-Betreuers zuletzt immer von Erfolg gekrönt: Mit Vorgänger Andreas Wieland (3:1 gegen die Admira), Dominik Thalhammer (1:0 gegen Austria Wien), Valerien Ismael (2:0 gegen Altach) und Oliver Glasner (2:1 gegen FAC) gewannen die letzten vier LASK-Coaches jeweils bei ihrer Heimpremiere in Oberösterreich.

VIDEO: Kein Sieger in letztem Duell zwischen LASK und Hartberg

(Red.)

Beitragsbild: GEPA.