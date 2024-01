Ungeschlagen zum Titel: Michigan Wolverines gewinnen College-Championship

Die Michigan Wolverines haben ihre 27-jährige Durststrecke beendet und erstmals seit 1997 wieder den US-College-Titel im Football geholt. Im Finale vor 72.808 Fans in Houston schlug das Team des früheren NFL-Headcoaches Jim Harbaugh die Washington Huskies mit 34:13. Michigan beendete die Saison ungeschlagen.

Für die Wolverines ist es das perfekte Ende einer turbulenten Spielzeit. Anfang der Saison sperrte Michigan wegen illegaler Kontaktaufnahme mit Spielern Harbaugh (60) freiwillig für drei Spiele. Wegen eines weiteren Skandals um angebliches Ausspionieren von Signalen anderer Mannschaften wurde Harbaugh, ehemaliger Cheftrainer der San Francisco 49ers, zum Ende der Hauptrunde für drei weitere Partien gesperrt.

Für die Szenen des Spiels sorgten Michigans Running Back Blake Corum und Will Johnson, Defensive Back der Wolverines. Corum holte mit zwei Touchdowns und 134 Yards in 21 Aktionen den Offensive MVP-Titel des Finalspiels. Johnson trug mit einer wichtigen Interception beim ersten Pass des Gegners in der zweiten Hälfte zum Momentum-Wechsel im Finale bei und wurde für seine wichtige Aktion zum Defensive MVP gewählt.

(SID/Red.)/Bild: Imago