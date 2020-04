Ungewissheit um Baumgartner als Linz-Manager

via

via Sky Sport Austria

Nachdem Peter Freunschlag, Präsident der Black Wings Linz, zuletzt vermeldete, dass Gregor Baumgartner zum neuen Manager der Linzer bestellt wird, meldete sich nun der Sky-Eishockey-Experte zu Wort.

“Ich würde mich über diese spannende Aufgabe, aber zugleich auch Herausforderung, freuen”, erklärt Baumgartner. Von einer Einigung könne zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch keine Rede sein. Ein Grund hierfür ist auch die derzeit komplizierte Situation auf Funktionärsebene: “Im Moment ist es schwierig zu sagen ob diese Unruhen bald ein Ende haben werden und wann es Klarheit geben wird.”

Einem Funktionärsamt ist der derzeit ehrenamtlich beschäftigte 40-Jährige, der insgesamt acht Jahre lang bei den Linzern spielte, nicht abgeneigt: “Ich sehe es als wichtige Aufgabe meinen Ex-Klub temporär, oder auch längerfristig zu helfen, damit dieser wieder in Fahrt kommt. Linz ist sicher ein Traditionsklub, der dringend wieder positiv in den Schlagzeilen in Erscheinung treten muss.”

Beitragsbild: GEPA