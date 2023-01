Ungewöhnliches Cup-Duell: PSG trifft auf zwei seiner Ultras

via

Für die einen ist es ein ganz normales Sechzehntelfinale im französischen Pokal, für die anderen ist es das Spiel des Lebens: Der sechstklassige Klub US Pays de Cassel spielt am Montagabend gegen PSG. Für zwei Spieler des Sechstligisten wird das Spiel noch einmal ganz spezieller.

Kapitän Alexis Zmijak, ein Abwehrspieler, und Clement Boudjema, Mittelfeldspieler, sind nicht nur große PSG-Fans, sondern auch Mitglied der Ultra-Gruppe „Collectif Ultra Paris“. Normal stehen sie also auf der Tribüne, wenn Kylian Mbappé, Lionel Messi und Co. zaubern, heute stehen sie am Platz nebeneinander.

„Wir haben nichts zu verlieren, in meinen Augen ist das einfach großartig“, zeigte sich Zmijak in einem Interview mit „Le Parisien“ voller Vorfreude, aber es gibt auch ein Dillemma. „Wenn Mbappé auf dem Weg ist, ein Tor zu schießen – grätsche ich ihn um oder nicht? Werde ich mich fragen: Moment, er muss doch bald in der Champions League gegen Bayern spielen?“, scherzte der Verteidiger, der im Berufsleben Elektriker ist.

„Wir werden hart spielen, aber ohne die Absicht, jemanden zu verletzen“, kündigte Boudjema bei „L’Equipe“ an: „Wir sind aber keine Fleischhauer.“