„Unglaublich schwer“: Musetti sagt für French Open ab

Der italienische Tennisprofi Lorenzo Musetti (24) bleibt gerade mit Blick auf die Grand-Slam-Turniere vom Verletzungspech verfolgt. Der Sandplatz-Spezialist wird nicht an den French Open in Paris (ab 24. Mai) teilnehmen. Darüber informierte die Nummer zehn der Welt am Mittwoch via Instagram. Eine Oberschenkelverletzung erfordere „einige Wochen Pause“. Aufgetreten war diese während seiner Niederlage gegen Casper Ruud im Achtelfinale des Masters in Rom am Dienstag.

„Diese Nachricht ist unglaublich schwer zu verarbeiten“, schrieb Musetti. In Paris hatte er im vergangenen Jahr das Halbfinale gegen Carlos Alcaraz erreicht, musste aber aufgrund einer Verletzung aufgeben. Im Frühjahr 2026 stand Musetti zudem bei den Australian Open im Viertelfinale gegen Novak Djokovic und gewann die ersten beiden Sätze, bevor ebenfalls der Oberschenkel streikte. Die einstige Nummer fünf der Welt wird damit auch nicht wie geplant am ATP-Turnier in Hamburg in der kommenden Woche teilnehmen.

In Paris fehlt auch Titelverteidiger Alcaraz aufgrund seiner Handgelenkverletzung. Topfavorit ist damit der Weltranglistenerste Jannik Sinner (Italien). Deutschlands Nummer eins Alexander Zverev hofft weiterhin auf seinen ersten Grand-Slam-Titel.

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