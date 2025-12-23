Unglücksrabe Lacroix: Glasners Palace verliert Elfer-Krimi bei Arsenal

Der FC Arsenal hat das Halbfinale des englischen Ligapokals (EFL Cup) erreicht. Der Premier-League-Spitzenreiter setzte sich am Dienstag mit 8:7 im Elfmeterschießen gegen den FA-Cup-Gewinner Crystal Palace um den österreichischen Cheftrainer Oliver Galsner durch, nach 90 Minuten hatte es 1:1 (0:0) gestanden.

In der Vorschlussrunde wartet nun der FC Chelsea auf die Gunners, das Hinspiel findet am 14. Januar bei den Blues statt.

Mikel Arteta rotierte im Vergleich zum jüngsten 1:0 beim FC Everton in der Liga auf gleich acht Positionen. Doch auch die B-Mannschaft von Arsenal dominierte, vergab im ersten Durchgang aber reihenweise gute Möglichkeiten. In Halbzeit zwei flachte die Partie dann ab – bis Maxence Lacroix mit einem Eigentor (80.) für die Führung des Heimteams sorgte.

Palace kam aber tief in der Nachspielzeit durch Kapitän Marc Guéhi (90.+5) zurück. Und so fiel die Entscheidung im Elfmeterschießen, wo dann Lacroix als einziger Schütze vergab.

Im zweiten Halbfinale trifft Newcastle United auf Manchester City.

