Union als Bayern-Angstgegner? Baumgart: „Werden gelernt haben“

Trainer Steffen Baumgart von Union Berlin will sich vor dem Achtelfinal-Duell mit Bayern München im DFB-Pokal nicht auf die vergangene Begegnung der beiden Teams berufen.

Beim 2:2 in der Liga habe seine Mannschaft vor drei Wochen „ein sehr gutes Spiel gemacht“, sagte der 53-Jährige, „aber die Bayern werden daraus gelernt haben“. Am Mittwoch (ab 20:30 Uhr LIVE bei Sky & mit Sky X!) setzt Baumgart im Stadion An der Alten Försterei wieder auf die eigenen Stärken. „Standardsituationen und Umschaltspiel wollen und müssen wir gut hinbekommen, wenn wir überhaupt eine Chance haben wollen“, sagte Baumgart.

Anfang November hatte Berlin gegen Bayern gleich zwei Mal eine Führung aus der Hand gegeben, das Unentschieden hatte Torjäger Harry Kane den Münchnern erst in der Nachspielzeit gesichert. Sollte es dieses Mal erneut keinen Sieger nach regulärer Spielzeit und Verlängerung geben, hat Baumgart Vertrauen in seine Mannschaft. „Wenn es dazu kommt, wären wir froh“, sagte der Union Coach: „Wenn es ins Elfmeterschießen geht, dann haben wir auch Schützen, die hoffentlich in der Lage sind, die Nerven zu behalten.“

Baumgart: „Gibt in diesem Spiel nur schwarz und weiß“

Den Dämpfer gegen den 1. FC Heidenheim (1:2) am vergangenen Wochenende will Baumgart mit Blick auf die Pokal-Partie rechtzeitig hinter sich lassen. Durch einen späten Doppelschlag hatte Union das Spiel in der Nachspielzeit noch verloren. „Das war schon ein Nackenschlag“, räumte Baumgart ein. Nun habe man aber ein „Highlight“ vor sich. „In diesem Spiel gibt es nur schwarz und weiß, keine Grauzone“, erklärte er: „Es geht nur darum, den Kopf hochzunehmen und die bestmögliche Leistung zu bringen, um die bestmögliche Chance zu haben, eine Runde weiterzukommen.“

