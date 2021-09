via

via Sky Sport Austria

Union Berlin bangt vor dem Heimspiel gegen Arminia Bielefeld in der deutschen Fußball-Bundesliga am Samstag um den Einsatz von Christopher Trimmel.

Der 34-jährige Kapitän musste am Mittwoch kurz vor dem Ende des Trainings am rechten Fuß bandagiert werden. Nur ein individuelles Programm absolvierte Offensivspieler Max Kruse wegen einer leichten Blessur am linken Knöchel.

(APA)

Bild: Imago