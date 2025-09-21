Union-Trainer Baumgart zeigt Mittelfinger

Union Berlins Trainer Steffen Baumgart hat beim Auswärtssieg über Eintracht Frankfurt in der Fußball-Bundesliga den Mittelfinger gezeigt. Beim spektakulären 4:3 (2:1) gegen den Königsklassen-Teilnehmer schickte Schiedsrichter Sven Jablonski den 53-Jährigen in der 87. Minute mit einer Roten Karte auf die Tribüne.

Zuvor hatte der Trainer auch eine Papierkugel auf das Spielfeld geschossen. Dies sei laut Baumgart auch der Grund für den Platzverweis gewesen.

Der Auslöser für seine Aufregung war der nach Videobeweis gegebene Foulelfmeter für Eintracht Frankfurt nach einem Halten von ÖFB-Innenverteidiger Leopold Querfeld gegen SGE-Stürmer Jonathan Burkardt. Sein Problem sei nicht der Pfiff gewesen, sondern die vermeintlich fehlende Linie der Schiedsrichterentscheidungen.

(SID) / Artikelbild: Imago