Manchester United plant offenbar endgültig nicht mehr mit Mason Greenwood, berichtet der Daily Star.

Der 22-jährige Angreifer ist bis zum Sommer 2024 an den FC Getafe ausgeliehen. In Spanien erzielte Greenwood in fünf Ligaspielen ein Treffer. Für die Red Devils bestritt er insgesamt 129 Partien (35 Tore, zwölf Vorlagen).

Der einmalige englische Nationalspieler steht noch bis 2025 bei United unter Vertrag.

(skysport.de) / Bild: Imago