United-Provokation! Ronaldo verlässt Stadion nach Auswechslung

Nach Sky Informationen will Cristiano Ronaldo Manchester United in diesem Sommer auf jeden Fall verlassen. Dafür zieht der Superstar wohl alle Register. Im Rahmen eines Testspiels der Red Devils hat er nun für einen Eklat gesorgt.

Was war passiert? Manchester United testete am Sonntag – eine Woche vor Beginn der neuen Premier-League-Saison – gegen LaLiga-Klub Rayo Vallecano. Erstmals war auch Cristiano Ronaldo im Kader des neuen United-Coaches Erik ten Hag.

Ronaldo verlässt Stadion noch während des Tests

Bislang hatte CR7 in der Vorbereitung gefehlt – aus „familiären Gründen“, wie es heißt. Nun sollte der Superstar nach und nach wieder in Form gebracht werden.

Sein erster Härtetest: das Duell gegen Vallecano. Doch der Portugiese durfte nur die ersten 45 Minuten ran. Anstatt sich dann jedoch die zweite Halbzeit seines Teams im Old Trafford anzuschauen, verließ Ronaldo das Stadion vorzeitig, wie Bilder in den Sozialen Medien zeigen.

Will Ronaldo mit dieser Provokation seinen Abschied forcieren? Ein Tweet des Superstars am Sonntagabend lässt zumindest anderes vermuten, denn via Twitter schrieb der Portugiese: „Ich bin froh, wieder da zu sein.“ Wie viel Wahrheit in diesen Worten steckt, bleibt fraglich.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

Denn klar ist: Der Portugiese will weg! Er möchte im Herbst seiner Karriere weiterhin auf jeden Fall in der Champions League spielen. Mit den Red Devils ist das in diesem Jahr nicht möglich. Aus diesem Grund hat er seinen Berater Jorge Mendes bereits längst beauftragt, einen neuen Klub zu suchen – bislang noch ohne Erfolg.

(sport.sky.de)/Bild: Imago