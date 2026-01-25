Traumtore! United schlägt Tabellenführer Arsenal

Der Vorsprung von Tabellenführer FC Arsenal in der englischen Premier League schrumpft weiter. Im prestigeträchtigen Duell gegen Manchester United unterlag das Team von Trainer Mikel Arteta nach Führung 2:3 (1:1) und patzte damit bereits zum dritten Mal in Folge. Nach den Nullnummern gegen Nottingham Forest und den FC Liverpool haben die Gunners nur noch vier Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger Manchester City.

Ein Eigentor von United-Verteidger Lisandro Martinez hatte die Gunners vor eigenem Publikum zunächst auf Kurs gebracht (29.). Doch Manchester antwortete durch Bryan Mbeumo (37.) und einen sehenswerten Treffer von Patrick Dorgu (50.). Nach dem späten Ausgleich von Mikel Merino (84.) hatte Matheus Cunha (87.) das letzte Wort. Mit dem zweiten Sieg aus dem zweiten Spiel unter der Leitung des neuen Coachs Michael Carrick springt der krisengeschüttelte Premier-League-Riese auf den vierten Platz.

Arsenal kann Überlegenheit nicht nutzen – United effizent

Arsenal agierte in der ersten Halbzeit spielbestimmend. Mit ein wenig Glück fiel nach einem abgefälschten Abschluss von Kapitän Martin Ödegaard die verdiente Führung. Doch ein Fehler von Martin Zubimendi brachte die Gunners wenig später um den Lohn. Mit einem Fehlpass bediente der Spanier unfreiwillig Mbeumo, der Arsenal-Keeper David Raya stehen ließ und zum Ausgleich einschob.

Nach dem Seitenwechsel schoss Dorgu die Gäste spektakulär in Führung. Sein Gewaltschuss aus 18 Metern prallte an die Unterkante der Latte und von dort ins Tor. Arteta reagierte mit einem Vierfachwechsel bei Arsenal, doch trotz Dominanz fehlten klare Torchancen. Den Standardkönigen half ein Eckball, bei dem Merino den Ball über die Linie stocherte. Doch der möglichen Schlussoffensive der Gunners nahm Cunha mit einem Schlenzer gleich wieder den Schwung.

(SID) / Bild: Imago