United-Verkauf immer konkreter! Kataris mit neuem Angebot

Die Glazer-Familie will Manchester United verkaufen, mehrere mögliche Käufer sollen zur Option stehen. Ein Konsortium aus Katar sowie ein englischer Milliardär sollen im Übernahmepoker auf der Pole Position stehen und in dieser Woche neue offizielle Angebot abgeben.

Das Rennen um die Übernahme von Premier League-Klub Manchester United ist weiter in vollem Gange. Die amerikanische Familie Glazer, die 2005 die Übernahme des 20-maligen englischen Meisters abgeschlossen hatte, gab im November des zurückliegenden Jahres bekannt, dass sie offen für einen Verkauf sei.

Angeblich verlangen die Glazers 5,6 Milliarden Euro, ein Verkauf für diese Summe wäre der teuerste Deal der Sportgeschichte. Der stolze Preis schreckt die Interessenten offensichtlich keineswegs ab. In den vergangenen Wochen wurde von zahlreichen potentiellen Käufern berichtet, darunter unter anderen der britische Milliardär Sir Jim Ratcliffe, Elon Musk sowie Privatinvestoren aus Katar und Saudi-Arabien.

Scheich Jassim wird zweites Angebot abgeben

Ein eben solches Konsortium aus Katar hatte unter der Führung von Scheich Jassim bin Hamad Al Thani im Übernahmepoker vor ein paar Wochen bereits ein offizielles Angebot eingereicht. Die Glazers und der katarische Scheich schienen jedoch zunächst nicht übereingekommen zu sein. Nun werden Jassim und sein Konsortium am Mittwoch ein zweites Angebot abgeben.

Quellen in den USA berichten, dass Vertreter aus Katar bereits am vergangenen Donnerstag zu Gesprächen zwischen der Delegation von Scheich Jassim und den Führungskräften von United nach Manchester gekommen seien. Die Verhandlungen, die rund zehn Stunden gedauert habe, seien positiv verlaufen und die Berater von Scheich Jassim würden nun an der Ausarbeitung eines neuen Angebots arbeiten, das bis zum Geschäftsschluss am Mittwoch vorgelegt werden soll. Scheich Jassim war nicht persönlich vor Ort, innerhalb seiner Delegation sei die Zuversicht jedoch groß, dass die Glazers einem Verkauf zustimmen werden.

Auch Ratcliffe weiter im Rennen

Unterdessen wird erwartet, dass auch Milliardär Ratcliffe, der mit dem Unternehmen Ineos reich wurde, nächste Woche ein zweites Angebot für United abgeben wird, nachdem er ebenfalls Mitte Februar ein offizielles Angebot eingereicht hatte und am vergangenen Freitag persönlich zu einem Treffen ins Old Trafford gekommen war.

Ratcliffe, der nach eigenen Angaben seit Kindheitstagen United-Fan ist, ist einer der reichsten Männer in Großbritannien. Er hatte mit Ineos im vergangenen Jahr bereits erfolglos versucht, den FC Chelsea zu übernehmen.

Ineos ist in der Sportwelt kein unbeschriebenes Blatt in puncto Investments. Das Unternehmen in Führung Ratcliffes ist Hauptsponsor des gleichnamigen britischen Radsportteams, Besitzer des französischen Erstligisten OGC Nizza und des Schweizer Fußballklubs FC Lausanne-Sport. Seit der Formel-1-Saison 2020 tritt INEOS zudem als einer der Hauptsponsoren des Mercedes AMG F1 Team auf.

(skysport.de) / Bild: Imago