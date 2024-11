Unruhen bei Ajax-EL-Duell – Gästefans sollen ausgeflogen werden

Nach gewaltsamen Ausschreitungen am Rande des Auswärtsspiels eines israelischen Fußballclubs in Amsterdam im Rahmen der Europa League will Israels Regierung Fans des Gästeclubs laut Medienberichten ausfliegen lassen.

Israels Regierung will die Anhänger von Maccabi Tel Aviv laut der Zeitung „Times of Israel“ und dem Nachrichtenportal „Ynet“ mit zwei Maschinen in Sicherheit bringen. So ordnete es demnach Ministerpräsident Benjamin Netanyahu an. Das heißt es unter Berufung auf das Büro des Regierungschefs.

Zahlreiche Festnahmen in Zusammenhang mit EL-Match

Netanyahu rief die niederländischen Sicherheitskräfte demnach auf, entschlossen gegen Gewalttäter vorzugehen und die Sicherheit der israelischen Fußballfans zu gewährleisten. Rund um das Fußballspiel des niederländischen Clubs Ajax Amsterdam in der Europa League gegen Maccabi Tel Aviv Donnerstagabend fanden gewaltsame Ausschreitungen statt. Nach Angaben der Polizei gab es an mehreren Orten im Zentrum der niederländischen Hauptstadt Unruhen: Wobei nicht näher erläutert wurde, von welcher Seite die Gewalt ausging. Insgesamt seien Donnerstagabend 57 Menschen vorläufig festgenommen worden. Diese Zahl wurde mittlerweile auf 62 nach oben korrigiert.

Die Polizei nannte laut der niederländischen Agentur ANP keine Einzelheiten zu den Vorfällen. Wie der Lokalsender AT5 berichtete, sollen etwa Demonstranten Maccabi-Fans mit Stühlen beworfen haben. Die Polizei habe die Israelis daraufhin abgeschirmt und in ihre Hotels begleitet.

Offiziellen israelischen Angaben zufolge ist der Aufenthaltsort von aktuell drei Israelis unbekannt. Zudem verletzten Unbekannte zehn Menschen im Zuge der Ausschreitungen in der niederländischen Hauptstadt Amsterdam. Israelis sollen nun mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Flughafen reisen, wo Flüge nach Israel bereitstehen, so das Außenministerium. Örtliche Sicherheitskräfte seien im Einsatz. Zunächst hatte die Behörde den Menschen geraten, ihre Hotels nicht zu verlassen.

UEFA verurteilt Vorfälle scharf

Der israelische Außenminister Gideon Saar plant zudem eine Reise in die Niederlande aufgrund der aktuellen Vorfälle.

Auch die Europäische Fußball-Union UEFA verurteilte die „Gewalttaten“ in Amsterdam „aufs Schärfste“. „Wir vertrauen darauf, dass die zuständigen Behörden so viele Verantwortliche wie möglich für diese Aktionen identifizieren und anklagen werden“, heißt es in einer UEFA-Stellungnahme weiter: „Die UEFA wird alle offiziellen Berichte prüfen, verfügbare Beweise sammeln, diese auswerten und weitere geeignete Maßnahmen entsprechend ihres Regelwerks prüfen.“

(APA/SID).

Beitragsbild: Imago.