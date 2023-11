Unsportliches Verhalten: DFB sperrt Union-Betreuer Fischer & Gspurning

Die Rote Karte nach dem DFB-Pokal-Aus von Union Berlin hat für Urs Fischer ein Nachspiel.

Wie das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Donnerstag mitteilte, wurden der Trainer der Köpenicker sowie Torwarttrainer und Ex-ÖFB-Teamgoalie Michael Gspurning wegen unsportlichen Verhaltens jeweils mit einem Innenraumverbot für das nächste DFB-Pokalspiel ihres Vereins belegt.

HIGHLIGHTS | VFB Stuttgart – 1.FC Union Berlin | 2.Runde DFB-Pokal

Demnach sei es den beiden „nicht gestattet, während eines Spiels seiner Mannschaft im Stadioninnenraum zu sein“. Das Verbot beginne jeweils eine halbe Stunde vor Spielbeginn und ende eine halbe Stunde nach Abpfiff. In dieser Zeit dürften sich die Trainer „weder im Innenraum noch in den Umkleidekabinen, im Spielertunnel oder im Kabinengang aufhalten“ und auch mit der Mannschaft „weder unmittelbar noch mittelbar in Kontakt treten“.

Rot nach Wortgefecht mit Schiedsrichter

Fischer hatte nach dem 0:1 (0:1) beim VfB Stuttgart in der zweiten Pokalrunde die Rote Karte nach einem Wortgefecht mit Schiedsrichter Sascha Stegemann gesehen. Laut DFB-Mitteilung hätten sich der Schweizer und Gspurning „unsportlich gegenüber dem Schiedsrichterteam verhalten und geäußert“. Die Trainer stimmten den Urteilen zu, die somit rechtskräftig sind.

(SID/sport.sky.de/Red.).

