Unter neutraler Flagge: Tennis-Profis aus Russland starten bei Olympia

Tennis-Profis aus Russland und Belarus dürfen bei den Olympischen Spielen in Paris ebenso wie später auch bei den Paralympics unter neutraler Flagge antreten.

Dies gab der internationale Tennisverband (ITF) am Mittwochabend bekannt. Athletinnen und Athleten dürften „in individueller und neutraler Funktion“ teilnehmen, wenn sie die Auswahl- und Teilnahmevoraussetzungen erfüllen und die Vorschriften des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) einhalten.

„Die ITF-Entscheidung deckt sich mit der Mehrheit der Internationalen Verbände in Bezug auf Einzelwettkämpfe und Athleten, die diesen Sommer an den Spielen in Paris 2024 teilnehmen“, teilte der Tennis-Weltverband in einer Erklärung mit. Man folgt damit bei den Spielen auch der Usance auf der ATP- und WTA-Tour, wo die Profis ebenfalls unter neutraler Flagge antreten.

(APA).

Beitragsbild: Imago.