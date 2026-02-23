Der FC Red Bull Salzburg soll sein Betreuerteam um Neo-Coach Daniel Beichler in Kürze um einen Co-Trainer erweitern.

Nach Sky-Informationen steht der Wechsel des bisherige Kalsdorf-Trainers Jörg Schirgi zu den „Bullen“ kurz bevor.

Der 38-Jährige war seit Anfang 2024 als Cheftrainer des Regionalligisten aktiv und gilt als guter Freund von Salzburg-Trainer Beichler. Der Steirer hat sich am Samstag bereits von seiner Mannschaft verabschiedet.

Schirgi absolvierte insgesamt 104 Pflichtspieler als Trainer des SC Kalsdorf. Vor seiner Tätigkeit bei den Steirern stand der 38-Jährige unter anderem auch beim SC Weiz an der Seitenlinie.

Bild: GEPA