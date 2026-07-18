Unwetter! Spanien sagt Abschlusstraining vor WM-Finale ab

Europameister Spanien hat am Tag vor dem Finale der Fußball-Weltmeisterschaft gegen Argentinien (Sonntag, 21.00 Uhr) kein Abschlusstraining auf dem Platz absolvieren können. Wegen einer Gewitterwarnung wurde die Einheit, die für Samstagmittag (Ortszeit) in New Jersey vorgesehen war, zunächst verschoben. Danach wurde es wegen eines zu kleinen möglichen Zeitfensters komplett gecancelt.

„Das Training der spanischen Nationalmannschaft auf dem Trainingsgelände Melanie Lane in New Jersey wurde gemäß den US-Sicherheitsvorschriften bei Gewitter abgesagt. Die Spieler absolvieren derzeit eine Aktivierungseinheit in der Halle“, teilte Spaniens Verband RFEF mit.

Auch Argentinien-Abschlusstraining von Unwetter betroffen

Auch die letzte Einheit des Finalgegners Argentinien war angesichts der Witterung in der Region um den Finalort gefährdet. Letztlich konnte das Team um Superstar Lionel Messi aber doch noch eine Einheit auf dem Rasen der Anlage des MLS-Klub New York Red Bulls absolvieren, da das Unwetter nachließ und die lokalen Behörden grünes Licht gaben.