Spielabbruch? Der Deutsche Wetterdienst kündigt zum Zeitpunkt des EM-Achtelfinals zwischen Gastgeber Deutschland und Dänemark Gewitter und Starkregen an. Was passiert bei Unterbrechung der Partie? Sky liefert Antworten.

Das Spiel gegen Dänemark ist aufgrund eines Unwetters unterbrochen worden. Bei der Partie in Dortmund setzte nach rund einer halben Stunde ein Gewitter, starker Regen und Hagel ein, Schiedsrichter Michael Oliver (England) schickte die beiden Teams nach 34:50 Minuten zunächst vom Feld.

„An erster Stelle steht der Schutz der Spieler und auch der Zuschauer“, sagte Bundesliga-Schiedsrichter Patrick Ittrich als Experte bei MagentaTV.

Besonders Südwesten betroffen

Besonders im Südwesten kann es Gewitter mit regional heftigem Starkregen, schweren Sturm- bis Orkanböen sowie größerem Hagel geben. Zum Public Viewing zu gehen, sei nicht empfehlenswert, sagte Tobias Reinartz, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst in Offenbach schon vor dem Spiel am Samstag. „Das kann sehr gefährlich werden, wenn man sich da im Freien aufhält.“ Aufgrund des Unwetters wurden auch die Public Viewings am Friedensplatz und im Westfalenpark aufgelöst, wie die Polizei Dortmund mitteilte.

Bereits in der Vorrunde mussten vereinzelt die Fanzonen wegen der widrigen Bedingungen gesperrt werden, die Partien konnten allerdings alle absolviert werden.

Wie würde es bei einem Spielabbruch weitergehen?

Möglicherweise meint es das Wetter auch mit den Achtelfinalpartien gut, in Dortmund soll die höchste Gefahr wohl erst NACH dem Spiel erfolgen, aber sicher ist nichts. Es bestehe auf jeden Fall die Gefahr, dass gerade gegen Ende des Spiels ein kräftiges Gewitter aufziehe. „Eine Verlängerung wäre (wohl nicht nur) aus meteorologischer Sicht nicht zu empfehlen“, erklärte Reinartz. Laut der Dortmunder Polizei findet das Spiel Stand jetzt statt und auch die Fanzonen werden geöffnet. „Die Entscheidungen sind aber abhängig von der weiteren meteorologischen Beobachtung“, sagte ein Polizeisprecher.

Eine Frage stellt sich dennoch: Was würde passieren, wenn eine EM-Partie tatsächlich nicht mehr fortgesetzt werden kann. Laut Sportstudio sind dabei folgende Punkte elementar:

Das Spiel wird am nächsten Tag fortgesetzt

Die Fortsetzung erfolgt an der Stelle der letzten Aktion vor der Unterbrechung (z.B. Abstoß oder Einwurf)

Es müssen dieselben Spieler auf dem Platz stehen. Jede Veränderung gilt als Auswechslung

(skysport.de) / Bild: Imago