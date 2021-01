Uralt-Rekord bleibt in Berlin: Tasmania meldet sich nach Schalke-Sieg zu Wort

Millionen Fans des FC Schalke 04 befürchteten, dass ihre Stars gegen 1899 Hoffenheim einen Uralt-Rekord der Bundesliga brechen – aber auch vor allem Tasmania Berlin.

Matthew Hoppe hat sich mit seinem Dreierpack gegen 1899 Hoffenheim nicht nur in die Herzen der Schalker Fans gespielt, sondern auch in die von Tasmania Berlin. Der erste Sieg der Königsblauen nach 30 sieglosen Spielen in der Bundesliga in Folge verhinderte die Fußball-Schmach des Jahrtausends.

Tasmania äußert sich auf Facebook-Seite

Mit dem 4:0-Erfolg der Knappen behalten die Hauptstädter den “Ewigen Rekord” an sieglosen Spielen in Serie (31). Tasmania befürchtete den Uralt-Rekord, der sie bislang unsterblich macht, zu verlieren. Doch um 17:25 Uhr gab es den erlösenden Pfiff in der Veltins Arena: Schalke feiert den ersten Dreier nach 30 sieglosen BL-Partien.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

Tasmania feiert daraufhin ihrerseits auf Facebook: “Wie geil ist das denn? 31 Spiele ohne Sieg – Rekord für die Ewigkeit!”

(skysport.de)

Bild: Imago