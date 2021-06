Urlaubsvideo mit Guardiola-Star: Haaland lässt City-Fans träumen

Erling Haaland verbringt seinen Sommerurlaub derzeit auf der griechischen Insel Mykonos. Dort genießt der BVB-Torjäger die fußballfreie Zeit – unter anderem mit einem Star von Manchester City. Das lässt die Fans des englischen Meisters träumen.

Stürmerstar Erling Haaland zählt zweifelsohne zu den begehrtesten Spieler in der Fußball-Welt. In den vergangenen Monaten gab es immer wieder Wechselgerüchte um den BVB-Torjäger, die von seinem Berater Mino Raiola stets befeuert wurden.

Die Position der Schwarz-Gelben ist aber deutlich: Der Pokalsieger ist fest von einem Verbleib des 20-Jährigen überzeugt, zumal am Saisonende auch die so wichtige Qualifikation für die Champions League glückte. Ein Urlaubsvideo heizt die Spekulationen um Haalands Zukunft nun aber erneut an – zumindest in England.

“Agent Mahrez im Dienst”

Der kurze Clip zeigt einen gut gelaunten und auffällig gekleideten Haaland beim Feiern auf Mykonos – zusammen mit Riyad Mahrez von Manchester City. “Agent Mahrez im Dienst”, kommentierte der Algerier das Video auf seinem Twitter-Kanal und versah seinen Eintrag mit einigen Lach-Emojis.

Doch das Video hat die Fans der Skyblues in Aufruhr versetzt. “Agent Mahrez könnte ihn (Haaland, Anm.d.Red.) tatsächlich ins Etihad bringen”, lautete einer von vielen Tweets.

Ein Transfer von Haaland zu Manchester City wird in diesem Sommer aber wohl nicht zustande kommen – zumindest nicht mit Mahrez in der Rolle als “Strippenzieher”. “Haben nur Spaß, beruhigt euch”, versuchte der Afrikaner die Anhänger zu beschwichtigen.

Der Traum von Haaland dürfte rund um Manchester allerdings nicht mehr so schnell verfliegen…

