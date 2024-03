Urteil zu Rapid-Spielersperren am Freitagnachmittag

Das Protestkomitee der ADMIRAL Bundesliga entscheidet am Freitag in zweiter Instanz über eine mögliche Reduzierung der Sperren von Rapid-Spielern. Das Urteil wird im Laufe des Nachmittags erwartet.

Nach dem Derby-Eklat hatte der Liga-Senat 1 am Montag Thomas Burgstaller und Marco Grüll für je sechs Pflichtspiele (drei unbedingt), Thorsten Schick für fünf Spiele (zwei unbedingt) und Maximilian Hofmann und Niklas Hedl für je drei Spiele (eines unbedingt) gesperrt.

Protestkomitee berät über Burgstaller und Co.

Dadurch würde dieses Quintett für das letzte Spiel des Grunddurchgangs am Sonntag bei Austria Klagenfurt ausfallen. In dieser Partie benötigt Rapid wohl einen Punkt, um den Einzug in die Meistergruppe zu schaffen. In der Protestkomitee-Sitzung am Freitag geht es ausschließlich um die Sanktionen gegen die Spieler, die Funktionssperren gegen Geschäftsführer Steffen Hofmann und Co-Trainer Stefan Kulovits sowie der bedingte Punkteabzug sind kein Thema.

