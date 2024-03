VOTING: Rapid-Trio nach Derby-Vorfällen ins ÖFB-Team?

Das ÖFB-Team startet Ende März in die erste von zwei Testspielphasen vor der EM 2024 im Sommer in Deutschland. Es ist offen, welche Spieler es in den Kader für die Endrunde schaffen.

Bei den ersten beiden Länderspielen des Jahres gegen die Slowakei und die Türkei könnten erste Entscheidungen getroffen werden.

Wir wollen von den Sky-Usern wissen: Hätten sich die Rapidler Guido Burgstaller, Marco Grüll und Niklas Hedl verdient, von ÖFB-Teamchef Rangnick für die EURO in Betracht gezogen zu werden? Der SK Rapid spielt ein sportlich starkes Frühjahr, ist in der ADMIRAL Bundesliga und im ÖFB-Cup noch ungeschlagen. Das Trio steht jedoch nach den Vorfällen nach dem 342. Wiener Derby stark in der Kritik und wurde vom Senat 1 der Bundesliga auch gesperrt.





Im ersten EM-Spiel trifft das ÖFB-Team am 17. Juni auf Frankreich.

Das Voting läuft bis Sonntag, 10. März 2024, 15:00. Das Ergebnis seht ihr am Sonntag ab 20:30 bei Talk und Tore auf Sky Sport Austria 1.

Bild: GEPA