US-Band eröffnet Champions-League-Finale in München

Die legendäre US-Rockband Linkin Park wird beim Finale der Champions League am 31. Mai in München die „Kick Off Show“ bestreiten.

Wie die UEFA am Mittwoch bestätigte, hat die Gruppe um die neue Sängerin Emily Armstrong und den Bandleader Mike Shinoda für das Programm vor dem Anpfiff eine Setlist ihrer größten Hits zusammengestellt und neu abgemischt.

Linkin Park hatten im vergangenen November ihr erstes Album seit mehr als sieben Jahren veröffentlicht, die ausgekoppelte Single „The Emptiness Machine“ hält sich seitdem konstant in den Charts. Für den Auftritt in München unterbrechen die Amerikaner ihre Welttournee, ehe sie im Juni und Juli ohnehin fünf Konzerte in Deutschland spielen.

Zunächst als Halbzeit-Akt beim Finale vorgesehen

Zunächst waren Linkin Park offenbar als Halbzeit-Act vorgesehen. Beim Finale der Königsklasse im vergangen Jahr im Londoner Wembley-Stadion war in der Pause US-Rockstar Lenny Kravitz aufgetreten. Zu seinen Vorgängern hatten unter anderem Dua Lipa, die Black Eyed Peas oder die Imagine Dragons gehört.

(SID) / Artikelbild: Imago