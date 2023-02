US-Frauen empfangen Österreich im BJK-Cup in Florida

Nach dem überraschenden 3:2-Heimerfolg im vergangenen November in Schwechat über Lettland trifft Österreichs Frauen-Tennis-Team im Billie Jean King Cup ja nun auf Rekordsieger USA. Der US-Verband gab am Freitag nun auch den Austragungsort bekannt. Die Truppe von Kapitänin Marion Maruska reist für die Begegnung am 14./15. April nach Delray Beach in Florida.

Wie bei den Männern dieses Wochenende in Rijeka gegen Kroatien geht es in der Qualifikationsrunde auswärts um einen Platz beim Finalturnier. Die USA sind allerdings haushoher Favorit und haben eine Vielzahl von Top-100-Spielerinnen zur Verfügung, während Österreichs Frauen-Team mit Julia Grabher aktuell nur eine hätte. Von der Vorarlbergerin gibt es allerdings derzeit noch keine fixe Zusage.

Maruska hat mit sämtlichen, in Frage kommenden Spielerinnen bereits erste, sehr positive Gespräche geführt: „Die Bereitschaft zu spielen, ist bei allen da. Ich bin also guter Dinge, dass wir in den USA mit dem bestmöglichen Team antreten können“, so die 50-jährige Funktionärin in einer ÖTV-Aussendung. Von Sinja Kraus (WTA-197.), Barbara Haas (472.), Tamira Paszek (530.) und Melanie Klaffner (841.) hat Maruska fixe Zusagen.

Grabher, die schon gegen Lettland gefehlt hatte, will sich vorerst nicht festlegen. Maruska: „Da gibt es noch weitere Gespräche.“ Ob mit oder ohne Grabher: Gegen die USA wird die Aufgabe enorm schwer. Die Gastgeberinnen verfügen über nicht weniger als 15 aktuelle Spielerinnen in den Top 100, angeführt von Jessica Pegula (4.) und French-Open-Finalistin Coco Gauff (6.) könnten die USA auch mit einer zweiten Garnitur wohl mit gutem Gefühl antreten. „Es ist schwer zu sagen, wer bei den USA letztlich spielen wird“, erklärte Maruska.

(APA)/Bild: GEPA