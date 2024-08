US-Fußballerinnen holen bereits fünftes Olympia-Gold

Die US-Fußballerinnen haben sich zum fünften Mal Olympia-Gold gesichert.

Die USA setzten sich am Samstag im Finale der Spiele in Paris gegen Brasilien mit 1:0 (0:0) durch. Das Goldtor im Prinzenpark erzielte Mallory Swanson in der 57. Minute. Mehr als die Hälfte der bisher acht seit 1996 ausgespielten Olympiatitel im Frauen-Fußball gingen an die USA. Zuletzt hatten die US-Amerikanerinnen 2012 in London triumphiert. 2016 gewann Deutschland das Turnier, 2021 Kanada.

Für die sechsmalige Weltfußballerin Marta endete ihre Länderspielkarriere dagegen ohne Olympiasieg. Die 38-jährige Brasilianerin spielte in Frankreich ein letztes Mal mit, um sich diesen Traum doch noch zu erfüllen. Sie wurde im Finale in der zweiten Halbzeit eingewechselt, konnte die Niederlage aber nicht verhindern. Bronze hatte am Vortag Deutschland durch einen 1:0-Sieg gegen Weltmeister Spanien erobert.

(APA) / Bild: Imago