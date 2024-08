Die Mixedstaffel der USA hat am Freitag bereits im Olympia-Vorlauf über 4 x 400 Meter ihren eigenen Weltrekord deutlich verbessert.

In 3:07,41 Minuten blieb das Quartett Bryce Deadman, Shamier Little, Vernon Norwood und Kaylyn Brown über eine Sekunde unter der bei der WM 2023 aufgestellten Bestmarke der außerhalb von Großereignissen selten gelaufenen und noch jungen Disziplin. Das Finale ist am Samstag angesetzt.

(APA) / Bild: Imago