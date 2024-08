US Open fix eingeplant: Ofner sagt nächstes Vorbereitungsturnier ab

Österreichs aktuell bester Tennisspieler Sebastian Ofner hat nach dem Masters-1000-Turnier in Cincinnati auch für die US-Open-Generalprobe in Winston-Salem wegen seinen anhaltenden Fersenproblemen abgesagt.

Laut Informationen seines Managers Moritz Thiem vom Donnerstag, ist das Antreten bei den US Open in New York (ab 26. August) aber fix eingeplant. Wie es danach weitergeht ist, offen auch eine (neuerliche) Operation ist derzeit nicht ausgeschlossen.

„Wir hatten mehrere Termine bei Spezialisten, die Verletzung ist die gleiche wie er schon hatte. US Open spielt er fix, danach ist noch alles offen. Falls es ihm aber wieder weh tut, dann müssen wir eine Operation in Betracht ziehen“, erklärte Thiem auf APA-Anfrage. Derzeit gehe es Ofner, der seinen bisher letzten Einsatz in der zweite Olympia-Runde (2:6,2:6 gegen Daniil Medvedev) am 30. Juli hatte, aber etwas besser.

Thiem mit Wildcard für US Open

Tennis-Profi Dominic Thiem darf vor seinem Karriereende im Herbst noch einmal bei den US Open aufschlagen. Der in New York 2020 siegreiche Niederösterreicher erhielt am Mittwoch eine der Wildcards für den Hauptbewerb. Auch der Schweizer Routinier Stan Wawrinka wurde mit einer der Sondergenehmigungen für Spieler außerhalb der nötigen Position in der Weltrangliste für das Hauptfeld oder die Qualifikation bedacht.

(APA/Red.)/Bild: GEPA