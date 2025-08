US Open schütten Rekordpreisgeld aus

Bei den Ende August beginnenden US Open (live auf Sky – mit Sky-X live streamen) gibt es insgesamt 90 Millionen Dollar (77,3 Mio. Euro) zu verdienen.

Wie die Organisatoren des Majorturniers in New York mitteilten, bleibe man damit die am höchsten dotierte Tennis-Veranstaltung. Bereits im Vorjahr hatte man mit 75 Millionen Dollar ein Preisgeld in Rekordhöhe ausgelobt. Die Siegerin und der Sieger im Einzel erhalten jeweils fünf Millionen Dollar (4,3 Mio. Euro), nachdem es vor einem Jahr noch 3,6 Mio. Dollar waren.

(APA)

Beitragsbild: Imago