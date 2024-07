Superstar Simone Biles hat sich zum dritten Mal für die Olympischen Spiele qualifiziert und führt das Turnteam der USA in Paris an.

Die 27-Jährige überzeugte beim Nominierungs-Wettkampf in Minneapolis, holte in zwei Mehrkämpfen 117,225 Punkte und gewann mit großem Vorsprung. Die vierfache Olympiasiegerin hatte den Mehrkampf bei den Sommerspielen in Tokio wegen mentaler Überlastung abgebrochen.

(APA/dpa) / Artikelbild: Imago