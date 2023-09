US-Talent Shelton erstmals bei den Erste Bank Open dabei

US-Tennishoffnung Ben Shelton wird zwischen dem 21. und 29. Oktober erstmals in der Wiener Stadthalle bei den Erste Bank Open antreten.

Damit sind insgesamt zwölf Spieler aus den Top-20 der Tennis-Weltrangliste in Wien am Start. Am gestrigen Mittwoch war offzieller Nennschluss für das mit 2.559.790 Euro dotierte ATP-500-Turnier.

Der Weltranglisten-Dritte und Titelverteidiger Daniil Medvedev führt die vorläufige Setzliste vor Stefanos Tsitsipas (GRE/5), Andrey Rublev (6), Jannik Sinner (ITA/7), Alexander Zverev (GER/10), Frances Tiafoe (USA/11), Tommy Paul (USA/13) und Karen Khachanov (14) an.

Dahinter treten mit Cameron Norrie (GBR/16), Lorenzo Musetti (ITA/18), Grigor Dimitrov (BUL/19) und Ben Shelton (USA/20) vier weitere Top-20-Stars an. Auch Publikumsliebling Gael Monfils (FRA) und der Italiener Matteo Berrettini schlagen in Wien auf.

Die Erstrunden-Matches bei den Erste Bank Open werden zwischen Montag, 23. Oktober, und Mittwoch, 25. Oktober, ausgetragen. Der erste Auftritt von Dominic Thiem, der für sein Heimturnier eine Wildcard erhalten hat, ist für Dienstag (24.10.) geplant.

(Red.)

Bild: Imago