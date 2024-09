US-Team gewinnt zum 10. Mal in Folge Presidents Cup

Der Presidents Cup ist zum zehnten Mal in Folge an das US-Golf-Team gegangen. Die US-Auswahl behielt in Montreal gegen eine Welt-Auswahl – ohne Europa-Profis – mit 18,5:11,5 die Oberhand.

Den entscheidenden Punkt zur uneinholbaren Führung steuerte Keegan Bradley am Sonntag bei. Der Presidents Cup wird wie der Ryder Cup alle zwei Jahre ausgetragen. Von den 15 Vergleichen gewannen die USA 13. „Sie haben mir meinen Job sehr leicht gemacht“, sagte US-Kapitän Jim Furyk.

(APA/Reuters) / Artikelbild: Imago