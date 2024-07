USA feiert knappen Testspiel-Sieg gegen Deutschland

Die US-Basketballer mit dem überragenden Superstar LeBron James haben eine erfolgreiche Generalprobe für die Olympischen Spiele in Paris gefeiert.

Das Star-Ensemble aus den USA setzte sich am Montag in London in einem spannenden Testspiel-Duell gegen Weltmeister Deutschland mit 92:88 (48:41) durch. Vor 19.177 Zuschauern war US-Fahnenträger James mit 20 Punkten der beste Werfer des Olympiasiegers, bei den Deutschen war Franz Wagner mit 18 Zählern der erfolgreichste Schütze.

Das olympische Turnier wird in Lille und Paris ausgetragen. Die USA eröffnen ihr Turnier am Sonntag (17.15 Uhr) gegen Vizeweltmeister Serbien um NBA-Topstar Nikola Jokic. Deutschland tritt am Samstag (13.30 Uhr) gegen Japan erstmals bei den Sommerspielen in Frankreich an.

(APA)/Bild: Imago