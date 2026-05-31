USA holen ersten Sieg im WM-Jahr

Die Fußball-Nationalmannschaft der USA hat knapp zwei Wochen vor dem Start der Heim-WM den ersten Sieg im Jahr 2026 gefeiert und damit ein wenig Schwung aufgenommen.

Der Co-Gastgeber gewann in Charlotte/North Carolina ein wildes Spiel gegen Senegal mit 3:2 (2:1), vor der Weltmeisterschaft steht nun bloß noch die Generalprobe gegen Deutschland an: Am kommenden Samstag (20.30 Uhr MESZ/RTL) ist die DFB-Elf in Chicago zu Gast.

Sergino Dest (7.) und der frühere Dortmunder Christian Pulisic (20.) hatten die Amerikaner recht früh mit 2:0 in Führung gebracht, dann allerdings schlug Sadio Mané zweimal zu: Der frühere Bayern-Star traf kurz vor und kurz nach der Pause (44./52.). Folarin Balogun (63.) sorgte wenig später doch noch für den Sieg, der dem Team von Coach Mauricio Pochettino gut tun dürfte. Im WM-Jahr hatte es bislang Niederlagen gegen Belgien (2:5) und Portugal (0:2) gegeben.

Bei der Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) treffen die Co-Gastgeber in Gruppe D auf Paraguay, Australien und die Türkei. Senegal bekommt es in Gruppe I mit Frankreich, Irak und Norwegen zu tun.

(SID) / Bild: Imago