Vallci auf dem Weg zurück: “Will meinen Teil dazu beitragen”

Salzburg-Verteidiger Albert Vallci befindet sich bereits kurze Zeit nach seinem folgeschweren Achillessehnenriss auf dem Weg zurück. In der neuen Folge von DAB | Der Audiobeweis spricht der Verteidiger über seine Verletzung sowie das medizinische Umfeld in Salzburg.

“Mir geht’s sehr, sehr gut. Die Operation ist sehr gut verlaufen, der Heilungsprozess läuft auch sehr gut, die Wunde heilt gut, es gibt keine Schwellung”,schildert Vallci den bisherigen Genesungsverlauf.

Noch in dieser Woche will er mit dem aktiven Rehaprogramm starten: “Ich habe direkt nach der OP für 14 Tage einen Spaltgips bekommen. Da war ich weitgehend eingeschränkt, durfte mich so wenig wie möglich bewegen und durfte auf keinen Fall schwitzen. Von dem her war es die letzten 10 bis 14 Tage sehr anstrengend. Morgen, am Freitag, kommt er runter und ab dann beginnt meine Reha.”

Vallci “will nicht zu weit nach vorne denken”

Bei dieser Aufgabe setzt er auch auf die Unterstützung der medizinischen Abteilung seines Vereins: “Das Umfeld – das weiß man ja über Salzburg – mit dem ganzen Betreuerstab, von den Physios bis zu den Ärzten, ist einfach sehr, sehr eng. Da fühl´ ich mich auch wohl und bin auch froh über die Unterstützung, die ich vom Verein bekomme. Ich will natürlich auch meinen Teil dazu beitragen, es so gut wie möglich umzusetzen.”

Allerdings ist der Defensivallrounder auch auf schwerere Zeiten eingestellt: “Es wird wahrscheinlich nicht vom ersten bis zum letzten Tag so nach oben gehen. Man muss bei so einer Verletzung immer damit rechnen, dass vielleicht einmal ein Rückschlag kommt, aber darauf bin ich eingestellt. Das Gute ist, dass man mit den einzelnen Schritten gut planen kann. Es ist auch für mich im Kopf gut, wenn ich die einzelnen Phasen durchgehen kann. Damit ich auch nicht zu weit nach vorne denke.”

Die ganze Folge DAB | Der Audiobeweis

Jetzt abonnieren & anhören

FYEO

RSS Feed

Deezer

TuneIn

Beitragsbild: GEPA.