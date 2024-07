Van Nistelrooy kehrt zurück zu United

Der frühere Torjäger und Fanliebling Ruud van Nistelrooy kehrt nach 18 Jahren in neuer Funktion zu Manchester United zurück. Wie der englische Fußball-Rekordmeister am Donnerstag mitteilte, soll der 48-Jährige seinem Landsmann Erik ten Hag assistieren, dessen Vertrag als Teammanager der Red Devils in der vergangenen Woche bis 2026 verlängert wurde. In Rene Hake stößt ein weiterer Niederländer zum Trainerstab von United, das die vergangene Spielzeit auf dem enttäuschenden achten Platz beendet hatte.

„Wir freuen uns besonders, Ruud wieder bei dem Verein willkommen zu heißen, wo er so viel Erfolg als Spieler hatte“, erklärte Sportdirektor Dan Ashworth: „Ich weiß, dass er und Rene helfen werden, die Siegermentalität und hohen Ansprüche dieses Klubs zu untermauern.“

Van Nistelrooy, der in der Saison 2022/23 Cheftrainer der PSV Eindhoven war, hatte von 2001 bis 2006 für United in 197 Spielen 133 Tore erzielt, ehe er zu Real Madrid wechselte.

Die Fraktion der Niederländer bei United dürfte noch weiter wachsen. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wird der frühere Bayern-Angreifer Joshua Zirkzee vom FC Bologna ins Old Trafford wechseln, auch der aktuelle Bayern-Verteidiger Matthijs de Ligt soll einen Transfer zum FA-Cup-Sieger anstreben.

(SID)/Beitragsbild: Imago