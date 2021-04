Vancouver kehrt in NHL aufs Eis zurück, Colorado pausiert

via

via Sky Sport Austria

Die Vancouver Canucks kehren in der NHL auf das Eis zurück, nach der seit 24. März dauernden Zwangspause wegen Corona-Fällen sind für Sonntag und Dienstag Spiele gegen die Toronto Maple Leafs geplant. 26 Canucks-Mitglieder, darunter 22 Spieler, waren positiv auf Covid-19 getestet worden. Dafür heißt es nun für die Colorado Avalanche stopp, die Freitag-Partie gegen die Los Angeles Kings sowie zwei folgende wurden wegen eines positiven Tests einer Person verschoben.

Die Vegas Golden Knights liegen nach einem 4:0 bei den Anaheim Ducks sowie dem fünften Sieg in Folge nur noch zwei Zähler hinter Colorado, das Tabellenführer in der West Division ist und diese Position wegen der nun auferlegten Pause freilich verlieren kann. Die Boston Bruins freuten sich über einen 3:0-Heimerfolg gegen die New York Islanders, Montreal Canadiens war 2:1 gegen Calgary Flames siegreich und Minnesota Wild 3:2 gegen San Jose Sharks.

NHL-Ergebnisse vom Freitag: Montreal Canadiens – Calgary Flames 2:1, Boston Bruins – New York Islanders 3:0, Minnesota Wild – San Jose Sharks 3:2, Anaheim Ducks – Vegas Golden Knights 0:4

(APA/Reuters)

Beitragsbild: Imago