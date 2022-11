VAR-Diskussion bei „Talk und Tore“ – Schicker: Schiedsrichterwesen in Österreich „nicht mehr zeitgemäß“

via

Nach dem aberkannten Siegestreffer von Sturm-Angreifer Alban Ajeti in der Partie gegen Altach ist abermals eine Diskussion um den VAR in Österreich entbrannt. Nach dem Spiel lieferte Sturm-Trainer Christian Ilzer eine Wutrede gegen den Videoschiedsrichter, die hohe Wellen schlug.

Bei „Talk und Tore“ diskutierte die Runde um Andreas Ulmer, Sky-Experte Andreas Schicker und Sturm-Sportdirektor Andreas Schicker über die Szene.

Dabei forderte Schicker eine Professionalisierung des Schiedsrichterwesens in Österreich. „Meiner Meinung nach müssen wir da ganz woanders ansetzen. Der österreichische Fußball hat sich in den letzten 15-20 Jahren richtig gut entwickelt, aber im Schiedsrichterwesen ist noch alles gleich, ausgenommen der Einführung des VARs. Da geht es um das Thema Professionalität und da müssen wir einfach weg vom Ehrenamt. Glaube, dass das nicht mehr angebracht ist. Es geht um so viel für jeden Verein. Ist nicht mehr zeitgemäß“, sagte Schicker.