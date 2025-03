VAR-Eingriffe per Stadiondurchsage in der Coppa Italia

Der italienische Fußball folgt in Sachen Transparenz beim Videobeweis dem deutschen Beispiel.

Wie die Serie A mitteilte, erklären Schiedsrichter in der Coppa Italia demnächst Entscheidungen nach VAR-Eingriff per Stadiondurchsage. Zu Jahresbeginn hatte die Deutsche Fußball Liga (DFL) dazu eine Testphase in neun deutschen Arenen gestartet. Zudem zeigen Videoleinwände in Italiens Stadien an den verbleibenden Liga-Spieltagen eine Überprüfung des VAR an, was in der deutschen Bundesliga ebenfalls zur Praxis zählt.

Die Testphase der Durchsagen betrifft zunächst nur die letzten Pokalspiele der aktuellen Saison, darunter das Mailänder Derby im Halbfinale (4. und 24. April). Ziel sei es, die Entscheidungen „immer transparenter und verständlicher für alle zu machen“, sagte Serie-A-Geschäftsführer Luigi De Siervo, „einschließlich des Publikums auf den Tribünen und der Fernsehzuschauer.“

(SID/Red.)

Bild: Imago