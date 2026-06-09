VAR und Rahmenterminplan: Bundesliga gibt Neuerungen bekannt

Die ADMIRAL Bundesliga präsentiert ein „umfangreiches Maßnahmenpaket“ für die kommende Saison: Unter anderem gibt es Adaptierungen beim VAR sowie einen aktualisierten Rahmenterminplan.

Künftig sollen zwei zusätzliche Kameras die Qualität des VAR erhöhen. Bessere Perspektiven sowie weiterentwickelte Abseitslinientechnologien werden dadurch ermöglicht. Darüber hinaus werden auch die Schiedsrichter ab sofort ihre Entscheidungen nach On-Field-Reviews im Stadion sowie via TV-Übertragung kommunizieren und so leichter verständlich machen. VAR-Bilder sollen zudem auch auf den Videowalls in den Stadien zu sehen sein.

Adaptiert wird auch die Befugnis des VAR: Ab nächster Saison darf dieser auch falsche Eckbälle überprüfen. Gemäß IFAB darf auch bei Gelb-Roten Karten eingegriffen werden. „Mit der transparenten Kommunikation von Schiedsrichter-Entscheidungen und den neuen Kamera-Blickwinkeln werden wir dem mehr als nur gerecht und heben den VAR in Österreich auf ein neues Level“, ist der Bundesliga-Vorsitzende Christian Ebenbauer von den Verbesserungen übertzeugt.

Neuer Terminplan soll international helfen

Darüber hinaus wird auch der Rahmenterminplan und damit die Spielansetzungen angepasst: Künftig gibt es beispielsweise eine Bundesliga-Runde im September weniger. Dafür finden zwei im kommenden Jänner statt. Das Cupfinal-Wochenende bleibt in der Liga spielfrei. Auch die Daten des ligainternen Europacup-Playoffs rücken nach vorne.

Erhofft wird dadurch auch eine bessere internationale Konkurrenzfähigkeit: „Dafür müssen unseren Klubs Rahmenbedingungen geboten werden, die den sportlichen Erfolg in den UEFA-Bewerben bestmöglich unterstützen“, erklärt Ebenbauer.

Auch in der 2. Liga erfolgten Änderungen. Diese umfassen einerseits ein bundesligataugliches Heimstadion für das Ansuchen einer Erstliga-Lizenz ab der Saison 2029/30. Andererseits wird das aus der Bundesliga bekannte Multiball-System übernommen: Bei diesem werden die Spielbälle laufend rund ums Spielfeld platziert.

(Red./OEFBL)

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