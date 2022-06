Vater verstorben: Teamchef Dalic aus Kroatien-Camp abgereist

Kroatiens Teamchef Zlatko Dalic ist wegen des Todes seines Vaters aus dem Camp der Nationalmannschaft abgereist.

Der 55-Jährige erfuhr die tragische Neuigkeit am Dienstag nach dem Training und machte sich unmittelbar danach auf den Weg in seine bosnische Heimatstadt Livno, wo für Mittwoch das Begräbnis geplant war. Laut der kroatischen Zeitung „Jutarnji list“ soll Dalic dennoch am Freitag in Osijek im Nations-League-Spiel gegen Österreich an der Linie stehen.

Ebenfalls am Dienstag verstarb der Vater von Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps, woraufhin der Weltmeister-Trainer das Camp der „Bleus“ verließ. Frankreich ist am 10. Juni in Wien Gegner Österreichs. Kroatien und Frankreich treffen am Montag aufeinander.

In dieser Partie wie auch gegen Österreich müssen die Kroaten auf Marko Livaja (Hajduk Split) und Petar Musa (Boavista Porto) verzichten. Die beiden Stürmer lieferten am Dienstag positive Corona-Tests ab.

(APA)

Beitragsbild: Imago