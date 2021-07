Vater von Englands Maguire bei Fan-Tumulten vor EM-Finale verletzt

via

Für Englands Nationalspieler Harry Maguire war der vergangene Sonntag ein Tag zum Vergessen. Er verlor nicht nur das EM-Finale, sein Vater geriet zudem in Fan-Tumulte und wurde dabei verletzt.

Im Vorfeld des EM-Finals kam es rund um das Wembley-Stadion zu Fan-Tumulten. Viele englische Fans versuchten sich ohne Tickets Zugang zum Finale zu verschaffen. Dabei wurden Menschen verletzt – und wohl auch der Vater von Englands Nationalverteidiger Harry Maguire.

Gegenüber The Sun berichtet Maguire: “Mein Vater war bei der Schlägerei dabei. Ich habe nicht allzu viel mit ihm gesprochen, aber ich bin froh, dass meine Kinder nicht zu dem Spiel gegangen sind.” Sein Vater habe wohl eine Rippenverletzung davongetragen und Probleme zu atmen. Es sei “beängstigend” gewesen, so Maguire. Auch sein Vater habe Angst gehabt.

Anklage gegen die FA

Normalerweise nehme sein Vater immer eines seiner Kinder mit zu einem Spiel. Manchester Uniteds Star-Verteidiger sei “sehr ehrleichtert”, dass er dieses Mal keines dabeigehabt habe. Sein Vater möchte jedoch “kein Drama” darum machen und nahm laut Maguire bisher keine medizinische Hilfe in Anspruch.

Sein Vater werde auch in Zukunft weiterhin zu den Spielen gehen, aber wohl “etwas mehr darauf achten, was um ihn herum passiert”, erklärt Maguire. Das was die Fans dort getan haben sei “falsch” gewesen.

Gegen die FA wurde mittlerweile Anklage erhoben wegen des Eindringens von englischen Anhängern auf das Spielfeld, des Werfens von Gegenständen, der Störung während der italienischen Nationalhymne und des Zündens von Feuerwerkskörpern.

