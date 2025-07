Verärgerter Briatore trifft Wolff: Kommt es zum Fahrerwechsel bei Alpine?

Könnte schon bald Valtteri Bottas neben Pierre Gasly in einem Alpine fahren?

Der französische Rennstall ist schlecht in die Saison 2025 gestartet. Platz zehn in der Konstrukteurswertung nach elf Rennen – insgesamt nur elf Punkte. Unzufriedenheit macht sich breit. Und auch Teamchef Flavio Briatore sieht der Situation bei Alpine kritisch entgegen.

Nachdem Gasly und Colapinto wieder die Punkte in Spielberg verpasst hatten, ärgerte sich Briatore öffentlich in der Pressemitteilung nach dem Rennen: „Letztlich haben wir nach einem weiteren Rennen ohne Punkte Boden auf unsere direkten Rivalen in der Meisterschaft verloren, und ehrlich gesagt ist dieses Leistungsniveau zunehmend besorgniserregend.“

Schon beim Qualifying in Spielberg hatte sich der italienische Teamchef geärgert, dass Colapinto nach Q2 ausgeschieden war. Das Auto sei „eindeutig gut genug für Q3 gewesen“. Und weiter: „Wir schaffen es nicht nach vorne, da wo eigentlich beide Autos sein sollten. Franco hat es zwar durch Q1 geschafft, war aber zu weit weg, um Q3 zu erreichen. Das müssen wir verbessern, wenn wir uns mit beiden Autos in eine wettbewerbsfähigere Position bringen wollen“, sagte der 75-Jährige.

Briatore fragt wohl wegen Bottas nach

Ein möglicher Nachfolger für Colapinto könnte jetzt also aktiv gesucht werden. Ganz oben auf der Liste könnte ein bekannter Name stehen: Valtteri Bottas. Annahme für diesen möglichen Wechsel ist ein Treffen zwischen Toto Wolff und Briatore.

Wie Motorsporttotal.com berichtet, kam es nach dem Österreich-GP zu einem ungefähr halbstündigen Meeting im Mercedes-Hospitality. Nach Informationen von The Race hat sich Briatore nach der Verfügbarkeit von Bottas erkundigt. Der Finne fungiert aktuell als Ersatzfahrer bei Mercedes und hat dort dementsprechend noch einen laufenden Vertrag.

Erst Alpine, dann Cadillac?

Wenn es um Gerüchte im Fahrerlager geht, dann kommt man an Bottas nur schwer vorbei. Vielleicht sieht man den 35-Jährigen nun früher als gedacht wieder in einem Formel-1-Cockpit. Während er als heißer Kandidat bei Cadillac für 2026 gehandelt wird, kochen jetzt die Alpine-Gerüchte hoch.

Colapinto zumindest hatte am Anfang seiner Zeit beim französischen Rennstall fünf Rennen im Boliden zugesprochen bekommen. Diese sind mit dem Grand Prix von Österreich jetzt verstrichen. Seine erzielten Punkte in dieser Zeit: null. Briatore macht mittlerweile deutlich, dass er mit der Leistung des 22-Jährigen nicht zufrieden ist.

Wolff winkt ab

Wolff blieb auf Nachfrage zu dem vermeintlichen Treffen mit Briatore wie gewohnt gelassen und klärt auf: Mit Briatore besteht eine „Kaffeehaus-Freundschaft“. Kurze Treffen sind nichts Ungewöhnliches und selbst in Monaco würde der Österreicher immer wieder in Briatores Patisserie „Cova“ etwas trinken und so würde man sich immer mal wieder sehen.

Auf die Frage, worum es bei dem Meeting in Spielberg gegangen sei, sagte Wolff nur, dass Alpine ab 2026 einen Mercedes-Motor habe und „alles geklärt“ sei. Auf die konkrete Frage, ob er vielleicht Bottas an Briatore vermittelt habe, winkte Wolff ab: „Gute Überlegung. Habe ich nicht gemacht.“

Gänzlich unwahrscheinlich erscheint ein Wechsel nicht, da Mercedes bei seinen Test- und Reservefahrern eine klare Devise verfolgt: Sie wollen ihren Fahrern nicht im Weg stehen, sollte sich für einen von ihnen eine Chance bei einem anderen F1-Team bieten.

(Louisa Hertz/sport.sky.de)/Bild: Imago